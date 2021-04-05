И нашим, и вашим: «На-На» хотят заработать денег и в российском Крыму, и в бандеровской Украине

05.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко направил в СБУ обращение с требованием рассмотреть вопрос запрета российской группе «На-На» посещения Украины.

Текст документа он опубликовал в своём Telegram-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Как мне стало известно, поп-группа из Москвы «На-На» (основанная ещё в 1989 году) проводит рекламную кампанию своего концерта в Киеве, начало которого запланировано на 19:00 25 апреля…

Вместе с тем, широко известно, о проведении этой группой (а именно 26 мая 2019 года) концерта на территории АР Крым, в городе Симферополе, который с марта 2014 года оккупирован Российской Федерацией», – говорится в документе.

В связи с этим Алексей Гончаренко требует от СБУ официально ответить, запрещено ли группе «На-На» посещение Украины в связи с «незаконным» визитом в Крым, а, если такого запрета не существует, то намерена ли СБУ рассмотреть этот вопрос.

Как сообщал «ПолитНавигатор», минувшим летом уличенная в посещении Крыма певица «Глюкоза» после прилета в Киев публично унизилась перед украинцами и предала Россию.