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У Украины нет ресурсов для того, чтобы одержать победу над Россией.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший советник президента России Андрей Илларионов, эмигрировавший в США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Илларионова, несмотря на пропагандистские лозунги Украины, Россия является очень сильным противником, обладающим мощными ресурсами.

«Это – не короткая война, она быстро не закончится. Противник является очень сильным, обладающим очень большими ресурсами. Противник не собирается заканчивать войну, он не отказался ни от одной своей цели, какую он провозгласил еще в ночь на 24 февраля 2022 года о ликвидации государственности Украины.

Он продолжает преследовать эту цель, продолжает о ней говорить и продолжает мобилизовывать свои различные ресурсы, в том числе и интеллектуальные, для достижения этой цели», – сказал экс-советник президента.

Он убежден, что победа Украины отнюдь не предопределена, хотя в Киеве уверяют обратное.

«Это является пожеланиями – закономерными, объяснимыми, но пожеланиями. Для того, чтобы добиться победы, необходимо, чтобы и вооруженные силы Украины, и силы, которые поддерживают Украину, партнеры, союзники, обеспечивали Украину всеми необходимыми ресурсами, достаточными для того, чтобы одержать победу над этим очень сильным, мощным противником. Этих ресурсов сейчас у Украины нет», – заявил Илларионов.

Стоит заметить, что Россия никогда официально не заявляла, что собирается ликвидировать государственность Украины. Более того: в начале СВО Москва подчеркнула, что не собирается менять действующую украинскую власть, а добивается демилитаризации и денацификации этой страны.