Индию трогать побоялись – Южную Корею приговорили: Генсек НАТО перечислил страны-«участники войны РФ против Украины»

Константин Серпилин.  
10.07.2024 18:42
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


НАТО начинает тесное сотрудничество в области безопасности с Южной Кореей, поскольку всё, что происходит в Азиатско-Тихоокеанском регионе, «взаимосвязано» с происходящим в Европе, и наоборот.

Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО начинает тесное сотрудничество в области безопасности с Южной Кореей, поскольку всё, что происходит...

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«Война на Украине демонстрирует, насколько наша безопасность связана. Потому Иран, Северная Корея и Китай являются основными участниками войны России против Украины. Война на Украине демонстрирует, насколько взаимосвязана наша безопасность. Потому что Северная Корея является одним из основных поставщиков военной поддержки и боеприпасов России, чтобы позволить им вести военную агрессию против Украины в самом сердце Европы.

И, конечно, мы глубоко обеспокоены тем, что Россия даёт взамен. Путин только что встретился с северокорейским лидером, Северная Корея и Россия становятся ближе и ближе, а также подписан оборонный пакт. Это демонстрирует, насколько то, что происходит в Европе, имеет значение для Азии и Кореи, а то, что происходит в Азии и Корее, имеет значение для Европы», – вещал Столтенберг.

Он добавил, что НАТО начинает тесное взаимодействие с Южной Кореей.

«Мы рассматриваем возможность более тесного сотрудничества в оборонной промышленности. Южная Корея обладает развитой оборонной промышленностью, у нас есть огромный потенциал для того, чтобы совместно работать в области технологий и кибербезопасности. Мы изучаем, как мы можем усовершенствовать системы обмена информацией. Это поможет укрепить безопасность как Южной Кореи, так и союзников по НАТО», – сказал генсек, обрекая Южную Корею на огромные проблемы с собственной безопасностью.

Отметим, что Россия очень успешно сотрудничает с Индией в области вооружений и высоких технологий, не говоря об экономике.

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