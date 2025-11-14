Удары в Москве ни к чему не приведут, кроме сплочения россиян вокруг СВО.

Об этом на канале киевского телешарлатана и экстремиста Дмитрия Гордона заявил объявленный РФ в розыск российский либеральный бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если бы завтра по какому-нибудь хитрому контракту со Штатами Мадуро и все его мадурики покинули бы Венесуэлу, передали бы либералам, и США бы сняли санкции с нефти. И большие компании бы пришли работать, и эта нефть оказалась бы на рынке, и цена была бы 45, и российская была ниже 40, то шансов на это [окончание войны] было бы гораздо больше, чем при любых других раскладах. Кто бы что кому ни сказал, кто бы кому какое оружие ни дал», – вещал Чичваркин.

Он скептически оценил перспективу ударов по Москве.