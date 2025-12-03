Иноагент Латынина снова прошлась катком по российской «оппозиции»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Так называемая российская оппозиция обещает Западу, в случае прихода к власти, проиграть конфликт, уйти на границы 91-го года, закрыть глаза на этнические чистки на Донбассе и запустить развал страны.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила беглая российская журналистка, иноагент Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они реально жаждут, чтобы Россия была унижена и расчленена как Германия, они реально обещают Западу, ЕС – проиграть войну, которую Россия с трудом, по очкам, но выигрывает. Потому что – что такое резолюция российской демократической платформы в ПАСЕ? Это обещание: «Мы вам проиграем войну, заплатим репарации, границы 91-го года и еще 30% колонизованного меньшинства». Они предлагают себя на роль идеологов при оккупационной администрации, которая будет рассказывать растертым в пыль людям, как они все это заслужили, как это высокоморально, и какой это ответ на агрессию…», – отметила она.