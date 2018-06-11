11.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Иногда они возвращаются: в США нашли пропавшего 35 лет назад офицера НАТО

В американском штате Калифорния правоохранители задержали бывшего офицера ВВС США Уильяма Говарда Хьюза-младшего, который пропал в 1983 году в городе Альбукерке, на тот момент ему было 33 года, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на управление специальных расследований ВВС США.

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Хьюз-младший был задержан по итогам расследования мошенничества с использованием поддельной личности.

Агентство рассказывает, что 35 лет назад офицер ВВС имел доступ к секретной информации. Он занимался созданием и анализом работы систем слежения НАТО во время холодной войны. Однако нет никаких признаков того, что Хьюз был связан с Советским Союзом или он допустил утечку секретной информации.

После задержания офицер признался, что разочаровался в работе ВВС США и впал в депрессию, после чего создал поддельную личность, снял 28 тысяч долларов со своего счета и с тех пор жил под вымышленным именем в Калифорнии. В настоящий момент Хьюз-младший обвиняется в дезертирстве.