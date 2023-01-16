Иностранцы предпочитают учиться в вузах РФ, а не Украины – киевский политолог

Вадим Москаленко.  
16.01.2023 19:56
  (Мск) , Киев
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Африка, Вооруженные силы, Дзен, Образование, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Из-за бездарных действий киевского руководства дети политиков и чиновников африканских государств предпочитают учиться в России, а не Украине.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Олег Саакян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за бездарных действий киевского руководства дети политиков и чиновников африканских государств предпочитают учиться в...

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«За годы независимости мы полностью прошляпили африканское направление. У нас была когда-то «замечательная реформа», когда у нас реформировали систему военного образования. И позакрывали военные училища.

И какой эффект мы имели в Африке? Все дети президентов, премьеров, депутатов и так далее поехали учиться в Россию. Потому что у них почётным было учиться в военных учреждениях, в первую очередь – постсоветских. И они поехали в Россию.

Мы потеряли деньги, дипломатическое влияние, и так далее. Вот, казалось бы, где там до геополитики, а нет, прямо относится», – переживал он.

Саакян добавил, что такая же ситуация и в науке – за границей практически не существует филиалов украинских университетов, потому что никто не хочет в них учиться.

«А в научной сфере, у нас есть филиалы университетов в Африке? А у них были все возможности. Я даже знаю, как африканские страны обращались к нашим вузам.

Знаете, где у нас есть единственный филиал украинского университета за границей? В Ереване. Тернопольского университета, если я не ошибаюсь. Больно смотреть, потому что там ректор, будучи армянином, ему просто нравится этот университет, и он тянет всё на себе, годами», – сетовал украинец.

«Это фактически низовая волонтёрская инициатива. Потому что оно бы загнулось уже давно. Помещение ему дают бесплатно, потому что экономически существование не обосновано. Мы не используем этот потенциал», – резюмировал политолог.

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