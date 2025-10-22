Иностранную зубную пасту и подгузники будут вытеснять из России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Правительство России готовит меры, чтобы обязать магазины и интернет-площадки предоставлять приоритетное место для российской продукции.

Об этом на круглом столе в Совфеде рассказал Никита Кузнецов, директор Департамента развития внутренней торговли министерства промышленности РФ.

«Речь идет о совершенно огромных деньгах для экономики. По нашим прикидкам, Если реализовать нашу инициативу, то в конечном итоге удастся приземлить в экономике страны где-то порядка 10 триллионов рублей», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кузнецов уточнил, что, в частности, это можно реализовать «путем некого приоритетного показа или гарантированного показа товара на маркетплейсах».

«Если потребитель ищет, например, дрель, то в первую очередь, чтобы ему выпадала дрель российская… Если потребитель ищет дрель какой-то определенной марки, импортной, то ему показывалась дрель этой импортной марки, но параллельно показывался российский аналог», – сказал чиновник.

Он уточнил, какие отрасли будут в приоритете:

«В ряде товарных категорий продукция иностранных брендов какую позицию занимает? Давайте посмотрим. Зубная паста – 60%. Это имеется в виду объема полки. Средства для бритья – почти 80%. Дезодоранты – 80% с небольшим. Женская гигиена – 88%. Подгузники детские – 52 процента, ну и так далее. Специально взяты те категории, где у нас достаточно сильна ресурсная сырьевая база, это продукции химической промышленности», – сказал Кузнецов.

Закон будет поддерживать товары, если производство находится на территории России или ЕАЭС, бренд не под контролем иностранцев.