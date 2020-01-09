Иран против США: Выдыхать рано

09.01.2020, Москва, Александр Ростовцев

Экспертам всех мастей, от дипломированных до диванных, более недели терзавшихся вопросами: хватит ли пороху у Ирана дать достойный ответ США за ликвидацию генерала Сулеймани, можно расслабиться. Иран ответил. И, похоже, американцев ждут новые неприятности.

Накануне вечером вся мировая общественность, затаив дыхание, ждала заявления Трампа. Великолепный Донни затянул паузу на полчаса и заставил телезрителей поволноваться. Наконец, богатенький мужичок со смешным причесоном песочного цвета и круглогодичным искусственным загаром возник перед микрофонами на экранах миллионов телевизоров.

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Первое же заявление по Ирану прозвучало, мягко говоря, и смешно, и нелепо: «Похоже, Иран отступил, и это хорошо для всего мира».

Две ракеты, поразившие американские военные базы – это «Иран отступил».

По словам американского президента, жертв удалось избежать «благодаря системе раннего предупреждения».

В связи с чем возникает законный вопрос: если американская система раннего оповещения о ракетном нападении так хороша, то почему находящиеся на постоянном боевом дежурстве средства ПВО по охране объектов не сбили единичные высоколетящие цели, которые благополучно упали на военные базы? При том, что базы эти вот уже несколько дней являются потенциальными мишенями для ответных атак со стороны Ирана и про-иранских «прокси», рвущихся, чтобы перегрызть горло американцам.

Даже если американцы не врут, и на атакованных базах никто не пострадал, Ирану всё равно удалось забить «гол престижа». По всему видать, что инженеры и учёные Исламской республики преуспели в разработках и освоении ракетных технологий, представляя серьёзную угрозу для своих врагов в радиусе досягаемости: по некоторым данным, иранские ракеты способны поражать цели на дистанции до 2500 км.

Трамп, по сути, сделал хорошую мину при плохой игре, по максимуму использовав ракетный кризис для старта своей предвыборной программы.

Впрочем, одного из нескольких зайцев своей речью Трамп, всё-таки, убил. Из его заявления не заметно, чтобы США горели жаждой мести, чтобы не оставить камня на камне от иранских военных, научных, нефтедобывающих и религиозно-культурных объектов, как было обещано за пару дней до ракетной атаки.

После того, как Трамп пообещал Ирану «непропорционально жёсткую реакцию», его оппоненты и недоброжелатели начали талдычить о том, что действующий президент США «сделал Америку и американцев целью для атак».

Вдоволь попиарившись, Донни вернулся к привычной игре на шарманке, заявив, что «если Иран не одумается, против него будут введены жесточайшие санкции».

Судя по всему, две долетевшие до американских баз иранские ракеты доказали даже самым упоротым ястребам, что в конфликте с Ираном маленькой победоносной войны не будет. Следовательно, надо удавить строптивца в объятиях, а заодно выкрутить руки странам, которые захотят и далее сотрудничать с Ираном. Тем более, что духовный лидер Исламской республики произнёс ключевые слова о выходе страны из всех атомных сделок и форсированной реализации национальной программы ядерных исследований по обогащению и накоплению расщепляющихся материалов.

Вашингтон, устами Трампа, объявил о намерении всеми доступными способами помешать Ирану войти в «ядерный клуб». Президент США призвал страны-гаранты «разработать проект новой сделки с Ираном».

«Иран должен отказаться от ядерных амбиций», срок действия старого совместного всеобъемлющего плана действий скоро истекает, России, Германии, Франции, Великобритании и Китаю предлагается подтолкнуть Иран к новым соглашениям.

Прелестно, правда? Американский президент, на которого возлагалось столько надежд, что США постепенно прекратит совать свои нос и лапы в чужие дела, переключившись на решение собственных неотложных проблем, дополнительно разогрел ситуацию вокруг Иерусалима, устроил новый корейский кризис, продолжает осложнять обстановку в Сирии, вышел из Договора по ракетам средней и меньшей дальности, да ещё и встрял в конфронтацию с Ираном накануне истечения срока сделки по ядерной программе этой страны. Теперь другие государства должны заново выстраивать всё перебитое и переломанное после прогулки американского слона по чужим посудным лавкам.

Россия уже дала понять, что не станет занимать в этом конфликте роль стороннего наблюдателя. Именно так следует расценивать состоявшийся 7 января визит Владимира Путина в Сирию, готовившийся в обстановке полной секретности. Встреча руководителей двух государств происходила в Дамаске. Российский лидер вместе с министром обороны прибыли в горячий регион накануне ответа Тегерана Вашингтону – имеющие глаза, да увидят, имеющие мозги – поймут.

Итак, кризис далёк от разрешения. Ракетным обстрелом Иран только подтвердил серьёзность своих намерений, а США, не надеясь только на жесточайшие санкции, спешно перебрасывают из Сирии и Европы дополнительный оккупационный контингент в Ирак, поближе к границе с Ираном, стараясь довести количество военнослужащих до 80 – 82 тысяч, вопреки решению местного парламента.

С учётом того, что, после свержения Саддама Хуссейна и оккупации Ирака, американцы вели политику стравливания местных религиозных и этнических групп, выдвигая в правящие органы пострадавших от репрессий шиитов и курдов, игнорирование закона о выводе иностранных войск заставляет иракцев забыть о распрях и объединиться против общего врага.

Отныне, нахождение американских оккупантов в этой стране, и без того рискованное, осложнит их жизнь до крайности. Можно не сомневаться, что Тегеран, за долгие годы изоляции отлично изучивший и обобщивший опыт ведения прокси-войн, приложит для этого максимум усилий.