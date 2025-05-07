«Испанский стыд»: Вброс про удар «Орешником» вызвал насмешки на Украине и недоумение патриотов

Михаил Рябов.  
07.05.2025 16:14
  (Мск) , Москва
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Дзен, Спецоперация, Украина


Сегодня утром ряд российских СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщили, будто Кремль отдал приказ военным наметить цели в Киеве для удара ракетами «Орешник» в случае, если ВСУ попробуют сорвать парад Победы в Москве 9 мая. Утверждалось, что это якобы уже вызвало панику среди киевских элит, которые срочно вывозят свои семьи.

Однако, похоже, что в реальности вбросы об «Орешнике» врага не напугали, а русских патриотов лишь расстроили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодня утром ряд российских СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщили, будто Кремль отдал...

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«Пишут, что Кремль «дал указание определить цели в Киеве для Орешника».  Потому что Киев решил не соблюдать предложенное перемирие.  Только два вопроса – за три года цели не определены?  Второй вопрос – столь громкий анонс в провластных каналах РФ должен предупредить киевскую власть об опасности, чтобы они могли спрятать своих и опять подставить чужих? Как-то слишком гениально опять», – изумляется артист Мариинского театра Август Амонов.

«В боевую готовность приведен не только орешник, но и … Боярышник», – издевается украинский политолог Михаил Чаплыга.

«Орешник» уже неделю должен падать на Киев без перерывов на обед, а не существовать в призрачных угрозах официальных лиц. Хохлам удалось главное – напрячь Россию в ожидании 9 мая. И не парада ожидает Россия в этот день, вообще смысл парада несколько размывается объективной реальностью», – отмечает военкор Дмитрий Стешин.

«Вброс про Орешник абсолютно тошнотворный. Понятно, что эффективным медиаменеджерам… понятие стыда не знакомо. Вот поэтому, все прочие испытывают чувство испанского стыда», – признает радиоведущий Сергей Мардан.

Обозреватель Максим Калашников считает, что «Орешником» нужно бить по другим целям.

«Орешник» – оружие не точечного, а площадного поражения. Эллипсы разброса его кинетических головок хороши для ударов по мостам через Днепр (3-4 пакета на мост с хорошим шансом на поражение одной из опор, помимо пролетов). Для ударов по узловым ЖД-станциям, заводам, НПЗ и электростанциям. По районам компактного проживания «элиты» врага – его коттеджным поселкам типа Кончи Заспы. А вот для хирургического поражения ЦПР в Киеве «Орешник» непригоден. Такие удары не сломят врага, но зато дадут ему пропагандистский материал. Для выжимания новой помощи с Запада.

Кроме того, мы обязаны предупреждать Запад о пусках РСД (носителя кинетики) и обязались заранее оповещать и Украину о стрельбе «Орешником». Дабы гражданское население успело уйти. Но это значит, что и главари врага эвакуируются. Нет фактора внезапности. А мосты, заводы и ЖД-узлы с собой не унесешь. Потому они и есть адекватные цели для такого оружия», – пишет Калашников.

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