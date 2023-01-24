Итальянская публика зацыкала украинца, пытавшегося помешать российскому музыканту

Олег Кравцов.  
24.01.2023 12:56
  (Мск) , Москва
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Дзен, Италия, Культура, Россия, Русофобия, Украина


Итальянская публика стоя аплодировала всемирно известному альтисту, руководителю Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрию Башмету, которому пытался помешать украинский провокатор.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил всемирно У него поинтересовались, почему он выступает перед российскими военнослужащими.

Итальянская публика стоя аплодировала всемирно известному альтисту, руководителю Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрию...

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«Мы первые выступили перед мобилизованными в парке «Патриот». Там собрали 5 тыс. человек. И после концерта ко мне подошел один красивый молодой человек Илья, попросил сфотографироваться. Потом подошел второй — Лев. А через неделю их отправили на передовую. Надеюсь, что они живы-здоровы и скоро вернутся домой с победой.

Для меня это очень важно. Потому что человек рождается и проживает свою жизнь. Что он должен успеть сделать? Дерево посадить, сына воспитать. А тут у людей такой смысл появляется в жизни. Да. Реально», – сказал Башмет в интервью «Известиям».

Издание обратило внимание, что некоторые из российских музыкантов дистанцировались от происходящего, чтобы не потерять свои контракты.

«Я же никаких заявлений не делал. Все мои зарубежные гастроли перенеслись. Отмен нет. Япония, Австрия, Италия, Германия. Они сами просят год подождать», – сказал музыкант.

Он рассказал, что в Италии, в городе, где был запланирован фестиваль, сейчас оказался центр украинской диаспоры.

«Менеджер говорит мне: «Мы готовы к провокациям или подождем?» — «Подождем». Еще до этих тяжелых событий в Зальцбурге я дирижировал местным оркестром. И после концерта на аплодисментах, когда я подошел кланяться, у сцены стоял человек с транспарантом и что-то говорил на украинском. Я ничего не понял, хотя знаю язык.

Публика стала на него цыкать. Я поклонился и ушел за кулисы. Меня вновь аплодисментами вызвали зрители. В какой-то момент я взял партитуру Шуберта, которую только исполнили с музыкантами, поднял ее над головой.

И зал вскочил с мест и закричал «Браво!». Потому что музыка выше», – подчеркнул альтист. – Его вывела полиция. На следующий день у меня был еще один концерт. И я поинтересовался, где мой «помощник», который создал нам такой успех. «Его выпустят из тюрьмы, когда ваш самолет взлетит, чтобы не повторил глупостей», — сказали организаторы.

Кроме того, собеседник издания прокомментировал «отмену» Чайковского на Западе.

«Я считаю, что отказ от музыки Чайковского — это вынесение пожизненного приговора собственной душе. Тот, кто это решил сделать, — дурак. Мы же не запрещаем при этом Баха, Шопена, Бетховена. Это бред. Они себя обедняют. При этом «Ла Скала» открывал сезон «Борисом Годуновым» с нашими солистами. В Лондоне «Щелкунчик» каждый день идет. Это они типа не запрещали. Ну как можно, любя Шопена, не любить Чайковского? Это пройдет», – считает музыкант.

Он добавил, что боится введения против него санкций.

«А у меня могут быть свои санкции. Может, это я не захочу к ним ехать. Сильно захотят — будут еще уговаривать. Я вам назвал некоторые страны. Мне есть чем заняться дома», – резюмировал Башмет.

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