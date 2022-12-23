Итоги визита Путина в Минск: на границе с Украиной происходят важные события

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Состоявшийся в понедельник визит президента РФ Владимира Путина в Минск преподносился и как «стратегический». Однако итоговая пресс-конференция, которой закончилась встреча Путина и Лукашенко, немного разочаровала.

Президенты были в хорошем расположении духа и явно довольны результатом, но ничего такого стратегического, из-за чего стоило везти в Минск чуть ли не всю российскую верхушку, они не сказали.

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Было ясно, что основное, стратегическое содержание беседы озвучено не было, и в предыдущей статье я написал, что о многом из этого мы сможем узнать лишь после того, как задуманное начнет реализовываться. Ждать пришлось недолго. Прошло всего три дня, но за это время произошло сразу несколько важных событий, которые, скорее всего, напрямую связаны с состоявшимся визитом.

Первое, что бросается в глаза – это то, что оба президента практически синхронно провели по масштабному совещанию с военными.

Про то, как Путин и Шойгу творили стратегию на расширенном заседании коллегии Минобороны, написано уже немало. Но и Лукашенко в четверг собрал своих генералов, чтобы подвести итоги недавней проверки боеготовности вооруженных сил и других учений, которых в этом году в Белоруссии было особенно много.

В кадр попало немногое, но общий посыл можно выразить словами «хочешь мира – готовься к войне», которыми Бацька прокомментировал передвижения российских и белорусских войск по Белоруссии, призвав не искать в них «никакой конспирологии».

В принципе, других слов от него ожидать не приходилось – Лукашенко не дурак, чтобы озвучивать свои военные планы на радость вражеским разведкам. Однако серьезный повод для размышлений и конспирологических умозаключений появился накануне.

Постановлением №882, подписанным белорусским премьером Романом Головченко 19 декабря был ограничен въезд, вход и временное пребывание в пограничной полосе на территории трех районов Гомельской области на границе с Украиной. Исключение составляют те, кому там необходимо находиться по долгу службы или работы, живущие в этих районах лицах или посещающие близких родственников.

Поскольку места там малолюдные, лишних глаз практически не будет. Подобное ограничение ранее вводилось, но позже было отменено. Почему было закрыто приграничье, официально не сообщается и это только играет на руку конспирологам.

В любом случае, дыма без огня не бывает и на границе происходит что-то серьезное и идут какие-то приготовления.

Еще одним инфоповодом стал комментарий российского МИДа на резонансное заявление о самолетах, переоборудованных для несения боеприпасов «со специальной боевой частью». Мария Захарова, вроде бы, опровергла планы поставки Минску немирного атома, однако сделала это с оговоркой – в случае обострения угроз со стороны НАТО в отношении Союзного государства Россия оставляет за собой право принимать дополнительные по обеспечению безопасности РФ и Белоруссии.

Это касается и ядерного оружия. Прозвучало это угрожающе: мы, конечно, не хотим и не планируем, но лучше нас на это не провоцировать. Надеюсь, до адресатов этот намек дошел.

Захарова только подтвердила мои слова о том, что сейчас намеки на ядерное оружие – лишь риторика, направленная на то, чтобы остудить пыл недоброжелателей, но обстоятельства, при которых это станет реальностью на встрече обсуждались.

Интересные новости происходят не только на военном, но и на интеграционном направлении. В среду Путин в Кремле принял госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. Похоже, это была первая публичная встреча российского президента с ним за очень долгое время. Разве что в июне 2019 года Мезенцев сопровождал Путина во время предыдущего визита в Минск, будучи послом в Белоруссии, но именно сопровождал, не более.

Поэтому встреча с Мезенцевым означает, что интеграция с Белоруссией сейчас в приоритете. Обсуждали ход реализации союзных программ и не сказать, что обсуждение прошло гладко. В пресс-релиз попали слова Мезенцева о том, что раньше предложения по ним готовились «полуслучайно». Похоже, нас ждет ревизия и систематизация союзных интеграционных программ, что не может не радовать.

Оптимистичные новости пришли и из Минска. После встречи президентов нижняя палата белорусского парламента ратифицировала договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам – НДС и акцизам. Главное в документе – создание наднационального налогового комитета, который будет отслеживать сторонами соблюдение достигнутых договоренностей.

До сих пор Лукашенко всячески избегал создания каких-либо наднациональных органов, особенно имеющих контрольные функции.

Убедить его, вероятно, помогли присутствовавший на переговорах российский вице-премьер Алексей Оверчук и 610 миллионов долларов ежегодных трансфертов из российского бюджета, призванные компенсировать потери бюджета белорусского. До объединения налоговых систем еще далеко, но сделан важный и долгожданный первый шаг в этом направлении.

Помимо парламента и налоговиков порадовало и белорусское Министерство промышленности, где заявили, что белорусская сторона готова к подписанию соглашения о единой промышленной политике, которое планируется подписать уже в этом месяце. Кроме того, что оно поможет «синхронизировать производства», о соглашении ничего не сообщается, но потенциально оно может быть не менее важным, чем соглашение по налогам.

Вот вам и стратегия. Важнейшие договоренности по экономической интеграции мурыжились десятилетиями и даже пресловутые 28 программ были, скорее, декларацией о намерениях, чем правоустанавливающим документом.

Теперь, наконец, на наших глазах создаются реальные механизмы, которые будут обеспечивать ход интеграции.

Что касается военной составляющей, то тут, как и положено, нам говорят далеко не все, но по всплеску активности с обоих сторон видно, что происходит что-то важное.