09.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Из львовской оперы уволили солиста, затравленного нацистами за “пророссийские взгляды”

Из Львовского национального театра оперы и балета по доносу коллег уволили солиста Николая Санжаревского, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом, с неприкрытой радостью, сообщили на страничке в соцсети радикальной неонацистской группировки С14, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Санжаревский сторонник “рузке мира”. С начала войны активно поддерживает незаконные группировки “ДНР” и “ЛНР”. В 2015 году уже проводилась проверка его сепаратистской деятельности. И из-за недостатка доказательств не открыли дело. В январе его занесли на Миротворец и начали расследование”, – пишут неонацисты.

Напомним, как ранее сообщал “ПолитНавигатор”, Санжаревский уже становился героем скандала после того, как местные “активисты” и националистически настроенные журналисты обнаружили его страничку в соцсети с критическими высказываниями в адрес проводимой нынешними властями политики, а также с выражением поддержки жителям Лонбасса. После этого на солиста донесли руководству театра, где он работает.