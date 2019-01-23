Из Украины в Израиль массово бегут «от войны» галичане и проститутки

23.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Жители западных областей Украины последние два-три года штурмуют Израиль с требованиями предоставления политического убежища под предлогом необходимости спасения от ужасов войны в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какой самый большой экспорт Украины в Израиль, который резко возрос последние два-три года?» – спросил у собеседников Кедми.

«Евреи?» – предположил ведущий Владимир Соловьёв.

«Нет-нет, зачем. Это – незаконные иностранные рабочие, которые завалили Израиль. Израильская полиция и пограничная служба сбиваются с ног, как их не пустить и как их догнать. Причём, часть из них стала просить политическое убежище, поскольку они «жертвы войны». Но когда посмотрели, почти все они «западницкие». Они бегут от ужасов войны на Донбассе из Тернополя, со Львова, с Ужгорода. От армии они бегут!

А после иностранных рабочих какой самый большой экспорт из Украины? Проститутки», – рассказал экс-глава израильской спецслужбы.