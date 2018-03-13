13.03.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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Вооруженные силы, Донбасс, ЖКХ, Общество, Скандал, Украина, Экономика, Энергетика

Из-за украинских обстрелов остановила работу Донецкая фильтровальная станция


Из-за того, что ремонтные бригады и сама ДФС за последнюю неделю уже трижды подвергались обстрелам, руководством предприятия было принято решение об остановке предприятия.

Об этом сегодня сообщили в Представительстве ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В связи с тем, что транспортные средства с сотрудниками ДФС за последнюю неделю трижды подвергались прицельным обстрелам со стороны ВСУ, руководство КП «Компания «Вода Донбасса» вынуждено вывести персонал и остановить работу станции.

Украинская сторона целенаправленно ведет политику по запугиванию гражданского населения. Второй день подряд рабочие смены, обслуживающие ДФС, попадают под обстрел ВСУ с позиций 25-й ОВДБр, блиндажи которой расположены с западной части от автотрассы Н-20.

Отметим, что военкорам пресс-службы ВС ДНР удалось заснять на видео пострадавшие автомобили, а также пообщаться с водителем.

Так, автомобили прострелены пулями во множестве мест, выбита часть стёкол, в некоторых местах пули застряли в обшивке. Как рассказал представитель предприятия «Вода Донбасса» Константин Акулов, работники фильтровальной станции регулярно подвергаются обстрелам, несмотря на важность данного объекта для водоснабжения жителей близлежащих населённых пунктов:

«При выезде дневной смены в конце рабочего дня ехал мой автомобиль, за ним – автобус, а за ним – ещё один автомобиль, т.н. вахтовка. После того, как мы выехали с фильтровальной станции и проехали около 600 метров, сзади нас послышались выстрелы из автоматического оружия. В заднюю часть автомобиля попало две пули, прошили зад машины и вышли из лобового стекла. В машине в это время находились два человека и водитель. Мы не останавливались и колонной двигались дальше до Ясиноватой, где осмотрели все повреждения.

Аналогичная ситуация была и вчера: ехал я, автобус и вахтовка. Та же самая машина попала под обстрел, но после него машину мы восстановили»», – отметил Акулов.

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