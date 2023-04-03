Изменник Пономарёв пытается выдать украинский теракт в Петербурге за деятельность «российских партизан»

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Теракт в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и получили ранения 32 человека, был организован «российскими партизанами».

Об этом в интервью ютуб-каналу «Да это так» заявил бывший депутат Госдумы экстремист Илья Пономарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В данном случае уже хорошо видно, что ни к каким украинским спецслужбам это отношения не имеет. Это группа левого толка, которая действует в Питере. Эта ячейка собственно осуществила эту акцию. Относительно того, как они себя будут идентифицировать, дождемся их официального заявления, потому что принадлежность к той или иной партизанской сети в целом, а их число на данный момент в России уже приближается к десятку, и каждый раз они определяются заново, как они хотят себя обозначить. Тем более, в руках российских спецслужб есть заложник. Поэтому все заявления будут очень аккуратными», – вещал Пономарев.

Изменник утверждает, что знает имена организаторов теракта, и они не связаны с официальными структурами в России. Атака, по его словам, «это абсолютно низовая история». «Партизаны» якобы «хотели достать» лидера ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, но и «возможность накрыть Z-тусовку вызывала у них энтузиазм».

По оценке Пономарева, все «партизанское движение» в России насчитывает не более 1000 человек, но проводит акции каждый день. Беглый оппозиционер заявил, что «всем пропагандистам, финансистам, военным что-то угрожает».

Ранее Пономарев утверждал, что убийство Дарьи Дугиной совершила некая «Национальная республиканская армия», которую он лично курирует. Экс-депутат-экстремист называл себя куратором и «Русского добровольческого корпуса», за который выдавали себя украинские диверсанты, совершившие 2 марта вылазку в Брянскую область.

Тем временем российское издание Shot сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что задержанная террористка Дарья Трепова дала показания на журналиста Романа Попкова, который постоянно фигурирует вместе с Пономаревым. Также Попков дружен с Денисом Капустиным, возглавляющим «Русский добровольческий корпус».

Попков

Трепова утверждает, что сама написала журналисту, будучи поклонницей его творчества. Сначала Попков «учил ее журналистике». По его заданию она посещала патриотические мероприятия. Потом «наставник» попросил Трепову выполнить задание «одного знакомого» и отнести статуэтку на встречу Татарского в Петербурге.

Попков — бывший лидер московского отделения Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова. В 2008 году был приговорён к двум годам и трём месяцам тюрьмы. Потом он порвал с «лимоновцами» и в последнее время сотрудничал в СМИ беглого олигарха-иноагента Михаила Ходорковского.

Сразу после теракта Попоков в своем тг-канале назвал Татарского убийцей, но когда сегодня зазвучала его фамилия – поспешил оправдаться.

«Это полная дичь и ад, и это ложь. С Дашей Тыковкой (псевдоним Треповой в твиттере — ред.) я знаком по Twitter, она моя давняя подписчица там и в телеграм-канале, и то я уже забыл, когда мы последний раз общались. Разумеется, никаких приказов взрывать этого черта я ей не давал, и такого рода операцией я не занимался. ФСБ вынудила Трепову дать показания. Думаю, сыграло еще роль то, что мы с ней в соцсетях связаны», – оправдывался Попков изданию-иноагенту The Insider.

Позже он в своем тг-канале признался, что живет в Киеве и «специализирунтся на освещении партизанского движения». В частности ведет каналы «Роспартизан» и «Послезавтра», публикуя хронику мифических вылазок.

Эксперты отмечают проявившуюся в связи с последним терактом связь украинских спецслужб и беглой российской оппозиции.

«Обращает на себя внимание тесная коллаборация пятой колонны. В деле с убийством Владлена сошлись: 1.ГУР МОУ (и возможно, СБУ)

2.ФБК Навального.

3.Коллаборационисты Пономарева.

4.Предатель, изгнанный из НБП, работавший на Ходорковского.

5.Активисты “Нет войне”. И это мы даже не затрагиваем вопроса потенциального участия других иностранных спецслужб», – написал военный эксперт Борис Рожин.