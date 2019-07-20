«Извечная мечта Российской империи становится ближе» – украинский дипломат

20.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Экономическое и военно-техническое сотрудничество между Россией и Турцией угрожает украинской национальной безопасности.

Об этом на страницах киевского еженедельника» Зеркало недели» пишет директор Дипломатической академии при МИД Украины Сергей Корсунский.

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По его словам, «тот факт, что Турция стремительно сближается с Россией, не может не беспокоить и Украину».

«С-400 — это цветочки по сравнению с продвижением проекта по строительству атомной станции в Аккую, которая, по странному стечению обстоятельств, тоже строится по контракту 2010 г., подписанному примерно в то же время, когда возникла идея и об С-400. Российская АЭС – это и российское топливо, и управление радиоактивными отходами, и, собственно, безопасность ядерного объекта, находящегося не так уж и далеко от сирийской границы и военных баз РФ в Латакии. Подобные проекты связывают страны на десятилетия, если не навсегда», – опасается дипломат.

Он добавляет, что Турция становится не только ракетной державой, но и ядерной.

«И происходят эти трансформации под пристальным контролем Кремля, для которого контррасширение на Запад тоже обосновывается «осознанной необходимостью» «угрозы со стороны НАТО», как и расшатывания основ европейского и трансатлантического сообществ.

Похоже, извечная мечта Империи — контроль над Босфором и возврат «Царьграда» — становится на миллиметр ближе. Отношения между Турцией и США с одной стороны и Россией – с другой, становятся, без сомнения, ключевым фактором региональной безопасности. Нашей безопасности в том числе», – резюмирует Корсунский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Россия поставила в Турцию ЗРК С-400.

Этим контрактом были крайне недовольны в США и пригрозили Турции санкциями, после чего в Стамбуле заявили, что «не позволят американцам превратить себя в Украину».

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