Известный военкор: России сейчас заморозка СВО не нужна

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российское руководство не должно обманываться звучащим с Запада сигналам о готовности на заморозку боевых действий на Украине, считает военкор Александр Коц.

«Не откажется Запад от цели нанести военное поражение России на поле боя. Все разговоры о заморозке – пробные шары, посмотреть на официальную реакцию РФ… Нам сейчас заморозка не нужна, нам заморозка не выгодна. Любая заморозка будет использована для накапливания жирка, подготовки новых боевых подразделений, для продолжения войны», – сказал он в эфире радио «КП».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

По словам Коца, не стоит верить, что Запад сам уйдёт с Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Запад не бросит Украину. Она не останется без финансирования. Как пациент в коме будет на аппарате искусственного дыхания, на капельницах держаться. Да, их сейчас не могут нашпиговать оружием и дать столько денег, чтобы Украина начала еще одно контрнаступление, как 4 июня. Да, им сейчас придется подзатянуть пояса в плане зарплат. Потому что вся бюджетная сфера Украины финансируется США. Это и учителя, и врачи, и дорожники, и ВСУ. Возможно, скоро у них могут начаться перебои с зарплатами. Перебои с оружием, чтобы мы могли спокойно развернуть широкую наступательную операцию – я бы на это не надеялся. У них остаются большие запасы кассетных боеприпасов. В том числе, советских», – пояснил военкор.

Он уточнил, что продвижение российской армии возле Купянска и Авдеевки нельзя считать наступательными операциями.

«То, что происходит на донецком направлении, на купянском – это не наступательные операции. Наступательные – это прорыв линии обороны километров на 100 вглубь территории, а здесь – это локальные операции, активная оборона», – сказал Коц.

Однако, по его мнению, положение ВСУ будет постепенно ухудшаться.

«Соотношение между упавшими поставками и возросшим производством наших снарядов рано или поздно начнет сказываться. Не быстро, не за неделю, не за месяц. Но это накопительный эффект, который должен себя проявить», – считает Коц.

В качестве примера он привел резкое снижение активности ВСУ на Запорожском направлении.

«Тут, как мне сказал один разведчик, «стало совсем скучно». Напрашивается какая версия? Что с Пятихаток противник снял значительные силы, чтобы закрыть «горячие участки». Во-первых, это донецкое и купянское направление. В последние дни очень активно работает авиация планирующими боеприпасами. На промышленный масштаб вышли в производстве этих модулей, которые позволяют делать из обычного «чугуния» планирующие авиабомбы весом от 500 кг и выше. Есть точки, по которым применялись полуторатонные подобные бомбы. Это – аргумент против «тупика Залужного», – сказал Коц.

Военкор подчеркнул, что в настоящий момент у ВСУ подобных вооружений нет.