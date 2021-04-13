«К нам в тыл зайдет мощная группировка» – Турчинов

13.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина имеет большие проблемы практически на всей протяженности своей границы.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший секретарь Совбеза Украины, экс-врио президента Украины Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Турчинова, помимо протяженной границы с Россией и Белоруссией, Украина приобрела нестабильность еще и на границе с Молдавией, когда ее спецслужбы похитили скрывавшегося в Кишиневе экс-судью-беглеца Николая Чауса. Это, напомним, вызвало политический кризис в Молдове и теперь оппозиция обвиняет президента страны Майю Санду в том, что она знала о готовящемся похищении.

«Вы знаете, что основная граница, которую имеет Украина, она с Россией самая большая, потом Белоруссия, потом Молдова. С Россией ситуация понятна, с Белоруссией – к большому сожалению, вы знаете, что Лукашенко полностью в фарватере российского президента, российской военной машины и будет выполнять любые его команды. Тем более сейчас, когда его власть без России не может существовать.

И у нас остается огромная граница с Молдовой. Как мы укрепляем отношения с нашими партнерами? Мы берем и создаем политический кризис в Молдове, демонстрируя неуважение к их законодательству. Мы демонстрируем, что есть у нас те, кто готовы работать вне международного права и фактически бросаем вызов Украине.

Оправдание, что Украина к этому непричастная – к сожалению, те расследования, которые проведены, и силовыми структурами Молдовы, и их независимыми журналистами, да и украинскими в том числе, доказывают, что это преступление, это похищение делали по команде офиса президента украинские спецслужбы.

Это усиление наших позиций? Мы усиливаем наши дружественные партнерские отношения с Молдовой? А я хочу напомнить, что у Молдовы есть проблема в виде Приднестровья, где есть российские войска. И сегодня Молдова блокирует усиление российского контингента в Приднестровье.

А когда из-за таких кризисов будут ослаблены проевропейских силы и снова вернутся к власти прокремлевской, они откроют коридор, и к нам в тыл снова зайдет достаточно мощная группировка. Не забывайте, что есть войска еще и в Крыму. И в результате нам нужно будет рассеивать все наши вооруженные силы вдоль всей границы, а она огромная. Это проблема», – заявил Турчинов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Украины Владимир Зеленский не отвечает на звонки своей молдавской коллеги Майи Санду, которая пытается обсудить ситуацию вокруг похищения украинскими спецслужбами в центре Кишинева бывшего украинского судьи Николая Чауса.