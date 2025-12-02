Качайте нефть в обход РФ – русофобка Каллас взялась обхаживать союзника России по ОДКБ

Елена Острякова.  
02.12.2025 17:19
  (Мск) , Москва
Просмотров: 539
 
Дзен, ЕС, Казахстан, Нефть, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Полезные ископаемые Казахстана жизненно важны для энергетической безопасности Евросоюза.

Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила на 22-м заседаниии Совета сотрудничества Казахстана и ЕС в Брюсселе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Полезные ископаемые Казахстана жизненно важны для энергетической безопасности Евросоюза. Об этом верховный представитель ЕС...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Война России на Украине побудила всех нас к необходимости диверсификации торговых путей, и эта потребность сохранится даже после окончания войны», – сказала эстонка.

Она напомнила, что Евросоюз инвестировал в Казахстан более 200 млрд долларов за последние 20 лет и намерен вложить еще 12 млрд в рамках стратегии Global Gateway, касающейся цифровых технологий, а также в транскаспийский транспортный коридор. Кроме того, 2 декабря начались переговоры по упрощению визового режима и соглашению по реадмиссии.

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев про мост между Европой и Азией ответил уклончиво.

«Конечно, у нас есть некоторые разные взгляды на некоторые вопросы, но это не мешает нашему намерению сблизиться, обсудить их и найти решение. Я думаю, это послужит примером для других», – высказался Кошербаев.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить