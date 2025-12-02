Качайте нефть в обход РФ – русофобка Каллас взялась обхаживать союзника России по ОДКБ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Полезные ископаемые Казахстана жизненно важны для энергетической безопасности Евросоюза.

Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила на 22-м заседаниии Совета сотрудничества Казахстана и ЕС в Брюсселе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Война России на Украине побудила всех нас к необходимости диверсификации торговых путей, и эта потребность сохранится даже после окончания войны», – сказала эстонка.

Она напомнила, что Евросоюз инвестировал в Казахстан более 200 млрд долларов за последние 20 лет и намерен вложить еще 12 млрд в рамках стратегии Global Gateway, касающейся цифровых технологий, а также в транскаспийский транспортный коридор. Кроме того, 2 декабря начались переговоры по упрощению визового режима и соглашению по реадмиссии.

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев про мост между Европой и Азией ответил уклончиво.