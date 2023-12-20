«Качать будут через диаспоры» – Монтян назвала уязвимое место России

В плане рисков внутренней дестабилизации самым слабым местом России является проблема национальных диаспор, которые могут быть использованы в качестве активистов-майданщиков.

Об этом в эфире интернет-канала «Лимонка» заявила переехавшая в Донецк украинский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что если Россию решат всерьёз качнуть, то её качнут через диаспоры. Это единственная мощная сила, которую действительно можно вывести на улицы.

Они неоднократно это показывали, думаю, это всё были обкаточные и примерочные темы, мы все это всё видели. Это самое удобное, через что сейчас можно шатнуть Россию.

А видит это кто-то, или нет – не знаю. Мне из Кремля не докладывали», – сказала Монтян.