13.05.2018, Москва, Елена Острякова

1 687 просмотров

Кадыров: Франция превратила чеченца в террориста

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования пострадавшим сегодня в Париже в результате теракта, который совершил этнический чеченец Хасан Азимов.

«Хасан Азимов действительно по достижении 14-летнего возраста получил паспорт гражданина России. Однако, данный паспорт в настоящее время недействителен, так как в 20 лет не получил новый. В связи с этим считаю необходимым заявить, что вся ответственность за то, что Хасан Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции. В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Он раскритиковал западные страны, которые разрушают традиционные семьи, что, по мнению Кадырова, способствует распространению экстремистских взглядов.

«Западные страны создали тепличные условия всем, кто враждебно настроен по отношению к России в целом и к Чечне в частности, спецслужбы готовят их к действиям в зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, пополняют ими ряды иблисского государства. Ещё раз напоминаю, что Хасан вырос в Франции и преступником стал в этой стране. Убеждён, если бы он провёл детство и юношеские годы в Чечне, судьба Хасана сложилась бы иначе!» – написал Кадыров.