Как «объединённая Европа» обломала зубы о русский Севастополь

18.06.2021, Севастополь, Платон Беседин

18 июня 1855 года во время Крымской войны защитники Севастополя отразили штурм англо-французско-турецких войск на Малахов курган. О значении этой исторической даты в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает писатель Платон Беседин.

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Помню, в университете – курс четвёртый-пятый, если не ошибаюсь – я читал книгу: Умберто Эко «Маятник Фуко» (шедевр!) – и там встретил, неожиданно встретил, упоминание Севастополя и Малахова кургана. Страницы на три не меньше. В восторженном, насколько это в принципе возможно для Эко, и уважительном тоне. Я встречал, конечно, отсылки к Малахову кургану в художественной литературе и ранее. У Буссенара, Хемингуэя, многих, но вот Эко меня удивил…

Однозначно, Малахов курган вписан в то самое мировое сознание. Он и, безусловно, Севастополь в целом. Неслучаен же «Севастопольский бульвар» в Париже. Впрочем, это все знают. А вот менее известный факт: на центральной площади канадского Торонто стоят пушки, вывезенные во время Крымской войны из Севастополя. Трофеи. И так во многих городах-доминионах Британской империи.

Они чтят Малахов курган. Потому что он дался им великой кровью. И именно это место – сакральное – напрямую ассоциируется у них с Крымской войной. Вот, собственно, в основном, так и бывает. Чтобы прописаться (позвольте мне это слово) в массовом сознании, западном, русские должны сделать нечто выдающееся – то, что, кроме них, никому неподвластно. Да, да, именно так – и тут нет никакой патетики.

Причём, неважно, речь идёт об искусстве, науке или боевых достижениях. Давайте на близком мне примере. Мы восхищаемся русской литературой – есть за что, но не станем забывать: она ведь очень молодая. Между днями рождения Пушкина и Платонова – всего 100 лет! А сколь много уложилось в сей век! Тот прорыв, сделанный русской литературой – это, несомненно, экспансия и сверхусилие.

Оттого уж совсем неудивительно, почему именно наши боевые успехи остаются в мировой летописи. Будь то Сталинград или Малахов курган. Они входят туда настолько прочно, что их уже не выкорчевать никакой информационной войной и пропагандой. Хотелось бы легче, проще, но как есть. Потому что таковы мы – русские.

18 июня 1855 года, когда наши войска отбили Малахов курган, они в очередной раз сотворили историю. Вновь явили покорение, казалось бы, недостижимых высот. Именно так, без всякой патетики – только факты.

И на Малаховом кургане вице-адмирал Корнилов произнёс легендарное: «Так отстаивайте же Севастополь!». Этим заветом вдохновлялись многие защитники города-героя – и через сто, и через сто пятьдесят лет. Такова сила проникновения русского подвига.

Я начал этот текст с литературной отсылки – ею и закончу, потому что есть строки, которые более всего ассоциируются у меня с Малаховым курганом. Это строки Константина Симонова:

Уж сотый день врезаются гранаты В Малахов окровавленный курган, И рыжие британские солдаты Идут на штурм под хриплый барабан.

Но они не дошли. Во всяком случае, 18 июня 1855 года.