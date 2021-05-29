Как украинцы выпытывали русские секреты перед нападением Грузии на Осетию

29.05.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

29-го мая отмечается Международный день миротворцев ООН. В этот день в 1948-м году началась первая операция по поддержанию мира на Ближнем Востоке. С тех пор более миллиона миротворцев ООН из разных стран приняли участие в 72-х операциях. Один из них – капитан I ранга в отставке Владимир Пермяков – участник миротворческих миссий ООН в Западной Сахаре, Конго, Ближнем Востоке, Косово, Абхазии и Южной Осетии.

Он рассказал об особенностях своей работы и том, что, если в советские годы миротворцы являлись частью равных противоборствующих блоков во главе с США и СССР, то после развала Советского Союза их статус поменялся – Запад фактически взял под собственный контроль международные организации и установил там свое понимание. Так прошли 90-е годы, пока Россия не восстановилась как суверенное государство. Сегодня наши силы снова способны контролировать соблюдение мира в регионе присутствия и самостоятельно решать сложные конфликты.

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Владимир Пермяков: ООНовская организация создавалась по инициативе Иосифа Виссарионовича Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Могу привести слова Иосифа Виссарионовича, который сказал, что через три-четыре-пять поколений придут политики, которые не будут помнить тех ужасов, страхов и гадостей этой войны. Поэтому в обязательном порядке нужно создать эту организацию, которая бы, несмотря на сменившиеся поколения, могла противостоять подготовке войны. Теперь мы видим, что сменились поколения, и его слова оказались пророческими. Они не помнят войны, не знают ее, в Европе пришли к власти потомки буржуазно-либеральных правительств, потомки тех, которые смещены после Великой Отечественной войны.

После 90-х годов снова возникли военные конфликты, и классическое миротворчество применялось, уже не функционировали договоренности с Советским Союзом, и американцы подчиняли себе все международные организации, заняв в них руководящие должности, и навязывали свои варианты миротворчества. Произошли изменения во всех странах социалистической ориентации.

С возрождением России стало меняться и миротворчество. Параллельно с американским возникло российское миротворчество. Это и участие в Приднестровье, и в Южной Осетии, Абхазии, это среднеазиатские республики – там присутствовали войска стран СНГ, а, по сути, это были российские миротворческие силы.

«ПолитНавигатор»: В каких операциях сегодня участвуют российские миротворцы?

В.П. В целом считается несколько десятков конфликтов, в которых миротворческие войска ООН присутствуют, но Россия участвует не во всех миссиях, а лишь в ключевых операциях в виде наблюдателей. Военный контингент у нас в Приднестровье, в Карабахе – это новая форма российского доминирования в миротворческом управлении. Там российская сторона самостоятельно проанализировала, разработала и выполнила миротворческую роль, которая давно уже назревала.

«ПолитНавигатор»: За каким из недавних конфликтов вам приходилось наблюдать лично?

В.П. В 2008-м году я был направлен в Грузию для взаимодействия с международными организациями – ООН, ОБСЕ и другими структурами от воинского контингента. Я не очень был обрадован началом информационно-психологического отпора с российской стороны, попросил дать мне инициативу и разработал концепцию по принуждению Грузии к миру. Нам нужно было сильное предложение международному общественному мнению в виде миротворческой составляющей. И тогда я понял, что, если мы назовем наши действия «принуждением Грузии к миру», они найдут отклик в мировой общественности, найдут понимание и внутри страны, в том числе среди либеральных кругов наших. Так оно и получилось.

«ПолитНавигатор»: Бывали ли какие-то конфликтные ситуации между представителями миротворческих сил из разных стран?

В.П. В той же Грузии был интересный случай с представителями украинских миротворцев в 2008-м году. Вечером, вдруг мне звонок – а я был офицером взаимодействия с иностранными службами и организациями.

Мне звонок со стороны ООН: «С вами хотели бы поговорить представители украинского контингента в составе миротворческих сил ООН». Я говорю: «Пожалуйста, никаких проблем». – «Мы хотели бы с вами встретиться. Давайте на вашей территории». Я говорю: «Уже поздно». – «Ну, давайте встретимся в кафе, мы оплатим».

Я думаю, ну удивительно – ребята так же, как и я, получали выплаты со стороны ООН и своего государства, но не такие, что позволяли налево-направо ходить по дорогим ресторанам.

Но я согласился, а зачем приходили ребята, я понял в четыре часа ночи, когда грузинская сторона начала обстреливать. Я понял, что здесь украинские ребята, скорее всего, приходили по наводке, по предложению или британцев, или американцев. Им нужна была информация, 7-го августа 2008-го года, что знают русские, насторожены ли мы.

«ПолитНавигатор»: С какими угрозами сталкиваются наши миротворцы?

В.П. Угрозы нашим миротворцам в каждой стране свои. Например, в Конго была представлена значительная наша группа военных наблюдателей, и кто-то из сторон конфликта решил обезглавить вооруженные группировки и уничтожить военные склады. Рядом с военными складами находились наши миротворцы. Естественно, осколки снарядов, взрывавшихся предметов летели в округе на большие расстояния. В том числе и на веранды домов, где проживали наши миротворцы.

Там же, когда вспыхнула попытка военного переворота, наши миротворцы были заблокированы в одном из зданий на восьмом этаже, и для того, чтобы покупать себе еду, они на веревках передавали деньги местным жителям, проживавшим этажом ниже. Местные жители ребятам покупали продовольствие, и несколько дней они с балкона наблюдали шедшие боевые действия. Нашим штабом миротворческого контингента им было рекомендовано не выходить на улицу, поэтому они наблюдали все с балкона. Они видели и горящие танки на улицах Киншасы, видели и трупы, валявшиеся в кюветах.

Угрозы бывают и во время патрулирования, когда местные банды останавливают воинские патрули и, как правило, забирают машины, оборудование, документы и еду. Бывало, например, когда наш наблюдатель приехал в Иерусалим, разместился в Русской православной миссии в Иерусалиме, и вдруг ему звонок: «Почему Советский Союз нам не поставляет оружие?». А к утру его машина порублена топором, колеса пробиты, крыша помята. Вот такие были угрозы.

Например, в Анголе шли боевые действия в пригороде Луанды, недалеко от аэропорта, в котором находились российские миротворцы. Пули свистели, снаряды недалеко разрывались – это тоже потенциальная угроза жизни.

В целом уровень подготовки наших военнослужащих позволяет локализовать возникающие угрозы, предусмотреть, предупредить их и быть готовыми ко всему. Все они понимают, что являются военнослужащими и приехали не на отдых, а в страну, где идут боевые действия.

«ПолитНавигатор»: Как относится к нашим миротворцам в стране их пребывания местное население?

В.П. Так сложилось, что наши ребята всегда, это я ответственно заявляю, потому что сам участвовал, сам видел эту реакцию, – они всегда проявляли дружелюбие, уважительное, доброжелательное отношение к местному населению и в разговоре, и в работе.

Например, будучи в Конго, я руководил там миротворческим учебным центром по первичной подготовке воинских контингентов, в первую очередь, по взаимоотношению с местным населением. Так вот, все воинские контингенты, первоначально прибывавшие в этот регион, проходили подготовку в том центре, которым руководил я. Там были миротворцы из Латинской Америки, Азии, Африки.

Яркий пример – в 2008-м году, когда наши войска были в Грузии, я специально попросил солдата изобразить в одном из грузинских сел поломку автомобиля, мы вышли в небольшом селе – сначала вездесущие мальчишки подбежали, потом ближе стали подходить. Когда ребята распаковали сухпаек и стали угощать мальчишек, появились старейшины. Потом старейшины прислали местного автомеханика, отремонтировать автомобиль. И что они нам сказали вслед? «Верните нам Советский Союз»!

«ПолитНавигатор»: Расскажите интересный случай из вашей карьеры

В.П. Был случай в 1991-м году, когда, возвращаясь из дальнего похода, наш корабль зашел в порт Констанца, Румыния, и там встречался с кораблем-штабом 6-го флота США. А мы на этом же корабле с ними встречались на Мальте, когда шли переговоры Буша с Горбачевым. Они приходили к нам на корабль, мы ходили на их корабль для проведения обмена сувенирами. Я был знаком с командиром, со старшим помощником, и вдруг встречаемся в Румынии накануне 18-го августа, ГКЧП, и их странное поведение меня удивило.

Я доложил командиру похода о том, что очень подозрительное поведение, он переговорил с американским адмиралом. А на следующее утро американские матросы во время утренней зарядки облепили борт нашего крейсера. А на следующий день мы поняли, что они уже были в курсе того, что готовилось 19-го августа в нашей стране.