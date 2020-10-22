«Какие базы?! Украинцам не на чем ходит по морям»

22.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении создать две военно-морские базы на Черном море выглядит смешно, поскольку Киев не в состоянии построить даже корабли второго-третьего ранга.

Об этом в интервью «Комсомольской правде», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он соглашается с мнением, что с точки зрения разумного развития военно-морской инфраструктуры никакой логики в заявлении украинского президента нет?

«Для начала надо хотя бы заняться ремонтной базой в Одессе. А потом думать о Николаеве, где была когда-то прекрасная база —тот порт был главной базой для строительства авианесущих кораблей и ракетных крейсеров. Там и турбинные установки для морских судов делали – пока мы в Рыбинске не наладили аналогичное производство. Украинцы же теперь сами не могут построить даже корабль второго- третьего ранга. Потому и закупают такие суда в Великобритании, в США — секонд хенд. Им надо по одежке протягивать ножки. Ну не на чем сегодня украинцам ходить по морям!», – считает эксперт.

Собеседник издания напомнил, что именуемый флагманом ВМСУ корвет «Гетман Сагайдачный» стоит в доках на ремонте.

«Раньше они хоть на этом «Гетмане» выходили для демонстрации флага в Средиземное море, даже у берегов Америки бывали. Но все это в далеком прошлом. А моряк без моря превращается в тривиального солдата», – подчеркнул Дандыкин.