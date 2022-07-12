Какое «Z»? Никакого «Z»! Аксёнов пригрозил настаивающим на заукраинском следе в Судаке

Новости Украины

Инцидент в Судаке с избиением военнослужащего не имеет под собой ни межнациональной, ни политической подоплеки.

С таким комментарием по поводу конфликта выступил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По предварительным данным, опубликованная информация не соответствует действительности, – подчеркнул глава региона. – Сотрудниками МВД совместно с региональным УФСБ установлено, что конфликт не имел никакой межнациональной подоплеки. Кроме того, никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, не было. Так же, как и знаков «Z».

По факту потасовки правоохранители проводят проверку. По ее итогам будет принято решение, возбуждать или нет уголовное дело. Но и в отношении распространителей информации тоже будут меры воздействия.

«Убедительно прошу всех, кто имеет отношение к информационной сфере, воздержаться от обнародования непроверенных данных, а тем более, от каких-то громких заявлений. Выводы сделает следствие, виновные понесут наказание. Прошу руководствоваться только официальной информацией. Легко разжечь межнациональный конфликт, но трудно потушить. Помните, что нагнетая ситуацию, вы помогаете врагу. Тех, кто продолжит действовать в том же духе, буду считать провокаторами», – указал Аксенов.

Обращение главы региона не смогло прекратить обсуждение инцидента. Одни цитируют вброшенную информацию о том, что военнослужащие были пьяны, и возвращались в санаторий через забор, когда возник конфликт, другие – что нападавшим едва исполнилось по 20 лет, и они любят погонять на папиных тачках.

Советник главы Крыма Олег Крючков, который подтвердил факт избиения накануне, сегодня сообщил, что изначальная информация была недостоверной.

«Стало понятно, что вчера в телеграм-каналах была опубликована недостоверная информация, основанная на заявлениях одной из сторон, – написал Крючков в своем телеграм-канале. – Было много фейков и вбросов. Так, в каналах упоминались различные люди, в том числе и бывший депутат госдумы (без имени). Поскольку это не соответствует действительности, а так же в связи с тем, что мои сообщения могли в какой-то мере стать причиной подобных публикаций, я искренне сожалею о случившемся. Убежден, что правоохранители установят истину. Прошу всех коллег в это сложное время очень внимательно следить за качеством информации и проверять ее».

Не так давно в Судаке был инцидент, когда, как утверждается, подвыпивший турист решил выдать за дискредитацию военнослужащих конфликт в кафе, связанный с его некорректным поведением. При этом сам посетитель не имел отношения к спецоперации. Добавим, что станция техобслуживания в селе Видное Красногвардейского района, где военным отказали в ремонте колеса КамАЗа, продолжает работать, несмотря на статус самостроя на самозахвате.