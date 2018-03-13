13.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Донбасс, Украина, Финансы

Канада и Швеция выдали украинским чиновникам $2 млн “на восстановление Донбасса”


Правительствами Канады и Швеции в рамках Целевого фонда многих партнеров выделили $2 млн на восстановление Донбасса, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам так называемых “временно оккупированных территорий” и внутренне перемещенных лиц.

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«В рамках Целевого фонда многих партнеров выделены первые $2 миллиона на восстановление и развитие мира в Донбассе. Средства предоставлены правительствами Канады и Швеции и будут администрироваться Всемирным банком в соответствии с приоритетами, определенными Государственной целевой программой «Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины», — говорится в обнародованном пресс-службой министерства сообщении во вторник.

Согласно сообщению, Целевой фонд управляет средствами международного донорского сообщества, которые направляются на поддержку восстановления и развития мира на Донбассе.

Отмечается, что средства грантов будут направлены на финансирование приоритетных проектов, осуществляемых во исполнение государственной целевой программы «Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины», «Стратегии интеграции внутренне перемещенных лиц и введения долгосрочных решений относительно внутреннего перемещения на период до 2020 года».

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