13.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Канада вежливо намекнула Украине, что упрощения визового режима ждать не стоит

Посол Канады в Украине Роман Ващук не предусматривает кардинальных изменений в визовых отношениях Украины и Канады, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом диаломат заявил в интервью киевскому агентству УНН.

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“Такой вопрос рассматривается административно в рамках нашего министерства иммиграции, оно пока совершенствует настоящее механизм – это многолетние, многократные визы для украинцев. Я не предвижу какого-то радикального изменения”, – сказал посол.

По словам посла, трудно сказать, когда возможность предоставления безвиза для украинцев будет рассмотрена.

“Пока действительность такова, что мы, как правило, выдаем визы посетителям, которые соответствуют нашим критериям, многократные десятилетние визы”, – сказал он.

Напомним, сегодня украинская парламентская делегация в Канаде призвала упростить визовый режим для украинцев.