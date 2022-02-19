Канцлер Германии назвал «несуразным» аргумент Путина о геноциде русских в Донбассе

19.02.2022  17:12 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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геноцид, Германия, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает «несуразным» сравнение Владимиром Путиным ситуации на Донбассе и в бывшей Югославии, куда были введены войска НАТО.

Об этом немецкий политик заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает «несуразным» сравнение Владимиром Путиным ситуации на Донбассе...

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«Я уверен, что мы не приглашали Путина развязать кризис на границе с Украиной. ЕС не агрессивен, и Путин не боится ЕС, но с нашей точки зрения, это абсолютно ясно. И когда я говорю это ему, он всегда вспоминает конфликт в бывшей Югославии. Там, конечно же, ЕС вредил людям, которые не сделали ничего.

Но я сказал, что это был геноцид, которые мы пытались предотвратить. И он должен видеть, что люди на Западных Балканах хотят стать частью ЕС, и они не разделяют его точку зрения.

И сейчас он пытается показать нам, что на Донбассе происходит что-то похожее на геноцид, хотя это абсолютно несуразный аргумент. И нам важно всегда не так интенсивно заниматься тем, что другие говорят», – рассказал Шольц.

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