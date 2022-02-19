Канцлер Германии назвал «несуразным» аргумент Путина о геноциде русских в Донбассе

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Новости Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает «несуразным» сравнение Владимиром Путиным ситуации на Донбассе и в бывшей Югославии, куда были введены войска НАТО.

Об этом немецкий политик заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уверен, что мы не приглашали Путина развязать кризис на границе с Украиной. ЕС не агрессивен, и Путин не боится ЕС, но с нашей точки зрения, это абсолютно ясно. И когда я говорю это ему, он всегда вспоминает конфликт в бывшей Югославии. Там, конечно же, ЕС вредил людям, которые не сделали ничего. Но я сказал, что это был геноцид, которые мы пытались предотвратить. И он должен видеть, что люди на Западных Балканах хотят стать частью ЕС, и они не разделяют его точку зрения. И сейчас он пытается показать нам, что на Донбассе происходит что-то похожее на геноцид, хотя это абсолютно несуразный аргумент. И нам важно всегда не так интенсивно заниматься тем, что другие говорят», – рассказал Шольц.