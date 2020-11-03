Карабах могут отрезать от Армении

03.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Азербайджанская армия в ходе нынешних боев за Нагорный Карабах не допустила сосредоточения армянских резервов на главных участках прорыва.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Независимой газете» заявил военный эксперт Алексей Рамм.

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По его мнению, окончательный план взлома обороны в Нагорном Карабахе был подготовлен Баку по итогам боев 2016 года, а ставка сделана на прорыв на юге с последующим выходом к Лачинскому коридору.

«В Баку прекрасно понимали главную слабость вооруженных сил НКР – небольшое количество мобильных общевойсковых и артиллерийских частей и подразделений. Поэтому на первом этапе операции планировалось нанести удары по всей линии фронта. Их задача – заставить перебрасывать резервы и не допустить их сосредоточения на главных участках прорыва на юге. Также планировалось нанести потери и ослабить мобильные силы», – сказал Рамм.

Отмечается, что фактически именно этот план сейчас и прослеживается.

«Азербайджанская армия продолжает наступление вдоль южной границы НКР и Ирана в направлении Шуши с выходом к Лачинскому коридору. Если это произойдет, Карабах будет отрезан от Армении. В результате чего нарушится снабжение подразделений НКР со всеми вытекающими печальными для них последствиями», – пишет издание.