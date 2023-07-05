Карасев: Украину могут пустить по грузинскому сценарию

Анатолий Лапин.  
05.07.2023 14:37
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Грузия, Дзен, Россия, Украина


Украина может повторить путь Грузии, которая потеряла свои территории, но сохраняет военный нейтралитет и не вводит санкции против России, при этом налаживая межгосударственные отношения.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина может повторить путь Грузии, которая потеряла свои территории, но сохраняет военный нейтралитет и...

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«Грузия не имеет дипломатических отношений с Россией, но авиасообщение восстановили, нейтралитет держат в войне России против Украины. Основная претензия наша к Грузии, что они сами, будучи оккупированы Россией (Абхазия и Южная Осетия), не заняли сторону Украины», – сказал эксперт.

«Я вам скажу, что один из вариантов послевоенной Украины для России – это грузинский вариант. Многие у нас рассуждают: «Это война на столетия». Грузия, имея оккупированную Абхазию… они же не отказались? Не отказались. Дальше – Южную Осетию, оккупированную, Цхинвал. Отказались? Не отказались.

Тем не менее, в войне нейтралитет, Запад пытается на них наехать – не получается, держат стойку. А во-вторых, начинают налаживать отношения с Россией», – заявил Карасев.

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