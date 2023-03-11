Карасёв: В том, что Россия бьёт по Украине ракетами раз в месяц, есть железная логика

Украина не сможет выдержать длительное противостояние с Россией – Киев живет за счет западных ресурсов, которые в конечном итоге перестанут поступать.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, Россия продолжит наносить ракетные удары по территории Украины, разрушая остатки ее экономики.

«Это кто истощится, война на истощение. На Западе есть точка зрения, как они подчеркивают, что Украина это тоже понимает, что Путин может «в долгую» воевать, а Украина «в долгую» воевать не может.

И Запад не знает, получится «в долгую» ему помогать так, как он помогает сейчас фактически, содержа государственный бюджет Украины за счет европейских и западных налогоплательщиков. Военной техникой, снарядами – фактически военная экономика Запада работает на наш фронт…

Если продолжается – будут раз в месяц стрелять «Калибрами», «Кинжалами», «Шахедами», еще какими-то вещами, бить по нашему ВПК, по нашей экономике, потому что электроэнергетику выбивают, значит, промышленные предприятия и бизнес не получает электроэнергию.

Мы долго будем жить, когда у нас экономика будет на 1/3 работать? А нам пока же это компенсируется западной помощью, а долго они будут это давать?», – заявил Карасев.