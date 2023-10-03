Каспаров нашел на американских складах ракеты, которые могут «снести Крымский мост»

Россия воюет всерьез, а Запад – вполсилы.

Об этом на «антивоенной конференции» «Форума свободной России» в Таллине заявил бывший шахматист-иноагент Гарри Каспаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема же не в том, что у России меньше ресурсов, чем у этой коалиции. Россия занимает в мировом производстве 1-1,5%, что по сравнению с ВВП Америки выглядит не очень впечатляюще. Но проблема в том, что Путин тратит на войну 25% своего бюджета. А сколько тратит Запад? Думаю, что надо микроскоп брать. То есть Путин воюет, а мир не готов», – сказал Каспаров.

Он привел в пример Западу антигитлеровскую коалицию, в которой все ресурсы были брошены на войну. Негодяй утверждает, что СССР не выиграл бы Сталинградскую битву без лендлиза, который «спас Красную армию от полного разгрома».

«Но где эта решимость? Где этот потенциал? Сегодня на американских складах хранится оружие, которое могло бы обеспечить Украине победу. Ракеты, которые могли снести Крымский мост, – лежат там и ничего не делают. Еще придется платить за то, чтобы их демонтировать. То есть сегодня вроде бы Украина воюет с главным врагом НАТО, а НАТО делает вид, что это их не сильно касается. Каждый раз дают чуть-чуть, чтобы Украина не проиграла», – возмущался Каспаров.