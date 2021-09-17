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17.09.2021 20:41 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Белоруссия, Война, Дзен, майдан, нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса
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Кедми: Только жалкий человек может желать своей стране судьбы Украины

Новости УкраиныТе, кто хочет для Белоруссии судьбу Украины, не желают своей стране демократии. Об этом...

Те, кто хочет для Белоруссии судьбу Украины, не желают своей стране демократии.

Об этом в интервью белорусскому телеканалу ОНТ заявил израильский политолог Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если кто-то хочет для Белоруссии судьбы Украины, то мне его жалко и жалко его страну. Ее могут довести до чудовищного состояния, в котором сегодня находится Украина. Я не знаю демократий, в которых разгуливают пронацистские демонстрации, которые запрещают язык, на котором говорит большинство населения.

Это издевательство над демократией – то, что происходит на Украине. Коррумпированная, продажная страна, которая катится в пропасть с каждым годом все больше и больше», – сказал Кедми.

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