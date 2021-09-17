Кедми: Только жалкий человек может желать своей стране судьбы Украины

Те, кто хочет для Белоруссии судьбу Украины, не желают своей стране демократии.

Об этом в интервью белорусскому телеканалу ОНТ заявил израильский политолог Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если кто-то хочет для Белоруссии судьбы Украины, то мне его жалко и жалко его страну. Ее могут довести до чудовищного состояния, в котором сегодня находится Украина. Я не знаю демократий, в которых разгуливают пронацистские демонстрации, которые запрещают язык, на котором говорит большинство населения.

Это издевательство над демократией – то, что происходит на Украине. Коррумпированная, продажная страна, которая катится в пропасть с каждым годом все больше и больше», – сказал Кедми.