Харьков: это наш праздник, а не ваш

24.08.2018, Харьков , Алекс Кон

Сегодня харьковчане не празднуют День независимости всерьез. Ведь уже вчера они отметили 75-летие освобождения от нацистов и 364-летие со дня основания. И наш праздник последние четыре года подряд пытаются осквернить правопреемники оккупантов, сокращая его пространство.

Люди помнят, что к моменту освобождения (с третьей попытки!) из 900 тысяч довоенных жителей с трудом набиралось 280 тыс. (с учетом эвакуированных и находившихся на фронте). Город испытал и голодную зиму, и Холокост, и «душегубки», и расстрелы мирных жителей по доносам местных подонков и прибывших из Галиции в немецком обозе националистов. И надо быть кем-то из этих – приезжих или окончательно предавших своих земляков – чтобы покушаться на этот праздник.

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Вчера жители города вместе со своим мэром возложили цветы и венки к мемориалу славы в Лесопарке, а затем праздник переместился в парки и скверы. В часовне в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших», построенной в 2016 году около братских захоронений, харьковчане приняли участие в поминальной службе по жертвам войны. Ее провели священники канонической церкви.

Увы, с тех пор, как харьковчан начали ломать в 2014 году, ушли в прошлое вместе с памятником Ленину большие концерты на площади Свободы, а ежегодное награждение почетных граждан и чествование ветеранов перешли оттуда в стены мэрии. Там же был прием в честь гостей из 21 города. Горожане вынужден скрываться в помещения, на окраины и в «зеленку», чтобы отпраздновать свой день. Ведь, в конце концов, нельзя же допустить срыва торжества штурмовиками и хунвейбинами.

А они, увы, – «объективная реальность, данная нам в ощущение». Как и окормляющая некоторых из них мразь в лице самозванного «епископа»-автофекала Исиченко, который на страницах близкого к «Самопомощи» сайта решил очередной раз плюнуть в душу местной православной общественности. «Учитывая культивируемый после Второй мировой войны миф о «советском воине-освободителе» Днем города была признана дата окончательного перехода Харькова из-под нацистской оккупации под контроль сталинской России, 23 августа 1943 года», – пишет он.

Еще один урод поёрничал там же, где и «епископ». Это бывший КВНщик из знаменитой в прошлом команды ХАИ, а затем аваковский клоун Глеб Тимошенко. В 2015 году он был инициатором кампании по выявлению «бытовых сепаратистов», а сегодня решил поглумиться над тем, чем гордятся горожане. Даже не хочется повторять его вымученные остроты! Но приходится читать, например, такое: «…праздник, День Города, но радости по этому поводу никакой нет. Потому что все это красивый и чистый мыльный пузырь… Хотя внутри не пустота, а гниль».

А чем же занимались назначенная из Киева губернаторка Светличная и ее подчиненные разной степени упоротости? Для них 23 августа – день украинского флага, утвержденный когда-то указом Кучмы. Да, глава облгосадминистрации казенно поздравила горожан с нашим праздником, даже Порошенко сподобился прислать текст без обычного для него истероидного хамства.

Более 700 из них во главе с первым лицом региона приняли участие во флешмобе в центре Харькова. Одетые в вышиванки персонажи были свезены на площадь Конституции с желто-синими плакатами. Они подняли вверх разноцветную бумагу и изобразили на фоне флага Украины сердце с буквами UA. Также по площади проехали мотоциклисты, которые везли девушек с национальными флагами в руках.

Они же вместе с другими понаехавшими вечером устроили марш вышиванок. Туда, по официальным данным нагнали до 2 тысяч бюджетников и приезжих понятно откуда. Неужели нельзя было подождать до следующих суток, когда будет день независимости и горожане разбредутся отдыхать по своей программе?

Нет, нужно обязательно пометить территорию и показать местным жителям, что город чужой в стране агрессивного села, вытесняющего мещан и купцов вместе с пролетариями, как сейчас модно говорить в Киеве, «за поребрик». Нужно непременно поплевать семечками и опИсать кусты там, где старательно убирают коммунальные службы. Чтобы Харьков знал, кто теперь хозяин (хозяйка) жизни.

А сегодня их день. Но им не терпелось отобрать у нас наш праздник.