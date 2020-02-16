Харьковский политик: «Под оккупацией не Донбасс и Крым, а мы»

16.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Выдворение в ходе обменов пленными за границы Украины неугодных режиму граждан, продолжающаяся насильственная украинизация и нацификация свидетельствуют, что под оккупацией находятся не Донбасс и Крым, а вся нынешняя Украина.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил харьковский политик Андрей Лесик, не так давно попытавшийся организовать митинг в защиту русских школ, сорванный нацистами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня такое впечатление, что всех здравых украинцев выдворяют из страны. Это подтверждает последний обмен, когда обменяли украинцев на украинцев. И дедушка Миша, Михаил Логунов, который сидел в СИЗО по ложному обвинению, который переживал за свою страну.

Нужно изменить отношение людей, отношение СМИ, которые называют людей, в том числе и первых лиц государства, террористами и так далее.

Там (в Крыму и Донбассе – прим. ред.) террористов нет. Там живут такие же люди, как мы с вами. Эти люди остались преданы своим идеалам, они сказали, что для них 9 мая – праздник», – сказал Лесик.

Он уточнил, что под оккупацией находятся не Донбасс и Крым, а вся «незалежная».

«Вы сказали «под оккупацией» – смотря на то, что в нашей стране происходит, ещё неизвестно, кто под оккупацией. Потому что сейчас граждане Украины, которые высказывают свою позицию, хотят остаться собой, не пытаются кому-то понравиться, не могут гарантировать безопасность.

В нашей стране невозможно провести мирное собрание граждан, чтобы не произошло каких-то конфликтов, потому что полиция бездействует», – резюмировал выступающий.