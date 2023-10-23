Херсонское подполье сражается с украинскими оккупантами

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В российском Херсоне схвачены подпольщики, которые боролись с украинскими оккупантами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», передает пресс-служба СБУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Служба безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой в Херсоне нейтрализована подпольная ячейка российской ФСБ. Во время оперативных мероприятий задержаны все три участника вражеской группы, корректировавшие артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по городу», – говорится в сообщении.

Отмечается, что организатором и руководителем местного антиукраинского подполья был бывший предприниматель», который перешел на сторону России весной прошлого года и устроился работать в Херсонскую железную дорогу РФ.

После отхода ВС РФ из города мужчина вышел на связь с российскими спецслужбами, после чего «создал собственную группу информаторов, в которую привлек двух пророссийски настроенных жителей областного центра».