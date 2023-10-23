Херсонское подполье сражается с украинскими оккупантами

Игорь Шкапа.  
23.10.2023 11:00
  (Мск) ,
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Война, Дзен, Россия, СБУ, Украина, Херсон


В российском Херсоне схвачены подпольщики, которые боролись с украинскими оккупантами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», передает пресс-служба СБУ.

В российском Херсоне схвачены подпольщики, которые боролись с украинскими оккупантами. Об этом, передает корреспондент...

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«Служба безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой в Херсоне нейтрализована подпольная ячейка российской ФСБ. Во время оперативных мероприятий задержаны все три участника вражеской группы, корректировавшие артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по городу», – говорится в сообщении.

Отмечается, что организатором и руководителем местного антиукраинского подполья был бывший предприниматель», который перешел на сторону России весной прошлого года и устроился работать в Херсонскую железную дорогу РФ.

После отхода ВС РФ из города мужчина вышел на связь с российскими спецслужбами, после чего «создал собственную группу информаторов, в которую привлек двух пророссийски настроенных жителей областного центра».

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