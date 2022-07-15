Ходаковский рассказал, когда в ЛДНР начнется демобилизация

15.07.2022  17:59 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Люди в Херсоне и Запорожье должны убедиться, что Россия пришла на эту землю навсегда.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил командир батальона «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский.

Люди в Херсоне и Запорожье должны убедиться, что Россия пришла на эту землю навсегда....

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Он говорит, что пока СВО не будет доведена до конца, демобилизации в республиках Донбасса не будет.

«Нет задачи освободить Республики до административных границ. Задача сломать хребет противнику. И если мы ее сейчас не выполним, противник все равно через какое-то время реорганизуется. И все наши тактические достижения, освобождение Республик, будут бессмысленны.

Конечно, людям принять это сложно, но придется. Вчера они были учителями, завтра станут профессиональными военными. Обучение заканчивается», – сказал Ходаковский в интервью «Комсомольской правде».

Он считает, что референдумы о присоединении к России нужно проводить на всех освобожденных территориях.

«Понятно – Донбасс, при выходе на границы нужно проводить референдум о присоединении к России. И мы будем счастливы, если результаты это референдума в России рассмотрят и примут решение.

Сложнее с территориями Херсонской и Запорожской области, которые мы сейчас контролируем. Но, я считаю, чтобы люди в нас окончательно поверили…чтобы они понимали, что мы никогда уже не уйдем. Чтобы они не чувствовали себя просто носителями российских паспортов, а понимали, что они уже живут в России», – резюмировал командир «Востока».

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