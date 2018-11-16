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16.11.2018, Севастополь,   Галина Шершнева
 
Крым, Образование, Россия, Севастополь
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Хроники изоляции: Абитуриентам из Иордании официально рекомендовано учиться в Севастополе

Севастопольский госуниверситет рекомендован для обучения студентам из Иордании.  Об этом, выступая на Международном российско-арабском форуме в Севастополе, заявил ректор СевГУ ректор Владимир Нечаев.

«На сайте министерства образования Иордании  появилась соответствующая запись.  Севастопольский госуниверситет стал одним из первых вузов РФ, в котором рекомендовано учиться студентам из Иордании. То есть мы официально признаны как университет. Для нас это большая честь», – сказал Нечаев.

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Договоренности о сотрудничестве с арабскими университетами были достигнуты ректором в ходе визитов в Ливан и Иорданию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я абсолютно уверен, что в ближайшие годы мы выйдем и на программы двойных дипломов с университетами стран арабского мира, программы академического обмена преподавателями и студентами, совместные исследовательские и просветительские проекты», – сказал Нечаев.

Ректоров арабских университетов интересует сотрудничество с СевГУ в области археологии, IT, морской тематики. Особый интерес вызывает подготовка специалистов в области ядерной энергетики. Это связано с планами корпорации «Росатом» по строительству нескольких АЭС на Ближнем Востоке.

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