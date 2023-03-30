«Хваленой военной помощи Болгарии хватит на пять дней» – киевский аналитик

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Информация о том, что Украина может получить от Болгарии снарядов на сумму 175 миллионов евро, является больше пиар-ход с громкими цифрами.

Об этом в эфире интернет-канала «Pоliteka» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас Болгария переживает модернизацию армии, когда пытается избавиться от советского прошлого, и на складах осталось ещё очень много боеприпасов советского образца. Речь идёт о сотнях тысяч снарядов, которые могут даже существенно повлиять на ход войны в Украине», – процитировал ведущий канала информацию СМИ.

«Я сейчас взял телефон и считал. 175 миллионов евро, делим на 200. Килограмм боеприпасов стоит 200 евро. А потом я поделил на условный вагон. Это всего 20-25 условных вагонов. Мы в день выстреливаем пять условных вагонов. Это на пять дней», – скептически отметил Стариков.

Он отметил, что все эти громкие цифры озвучиваются исключительно для пропагандистского эффекта.

«Можете сами посчитать. Один условный вагон 800 снарядов, мы 3 тысячи выпускаем, всё очень просто считается. Килограмм стоит 200 евро, снаряд 50 кг весит. В итоге посчитайте. Вот, миллион. Миллион снарядов нам дадут с Евросоюза. Посчитайте, сколько условных вагонов миллион снарядов. Россияне стреляют 25-30 вагонов в день. То есть один эшелон в два дня они стреляют», – проанализировал эксперт.