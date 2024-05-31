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С каждой неделей мир приближается к глобальной войне.

Об этом на канале Kossuth Rádió сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе передачи «Доброе утро, Венгрия!», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он обратил внимание на два события, произошедшие в на этой неделе. Во-первых, переговоры между Францией и Украиной о разрешении отравиться в эту страну французским офицерам по подготовке кадров для ВСУ. По мнению Виктора Орбана, если французы возьмутся за это, эскалация перейдёт в новое качество.

Во-вторых, все больше и больше политиков в США и ЕС говорят, что оружие, подаренное жителями Запада, Украина может использовать не только для защиты, но и для нападения на Российскую Федерацию.

«Без согласия НАТО Украина не смогла бы стрелять по территории России, и в Москве это знают, поэтому мы сделаем еще один шаг в нашем вовлечении в войну», – указал премьер-министр.

Он напомнил, что причиной нападения россиян на Украину было предотвращение её вступления в НАТО. Сейчас, по его словам, Россия пытается захватить как можно больше территории, чтобы ВСУ не могли обстреливать территорию России.

Премьер-министр подчеркнул: скатывание к войне не происходит одномоментно. Оно состоит из трех фаз: речь, подготовка и разрушение. Сейчас, по словам Орбана, мы закончили речь, мы готовимся, мы в нескольких дюймах от разрушения.

Он напомнил, что крупные европейские государства находятся дальше от России, чем Центральная Европа. По его словам, со стороны Франции, с побережья океана Украина и Венгрия воспринимаются как буферная зона, как и в прошлом.

«Их чувство безопасности гораздо сильнее, они уже выиграли войны и хотят победить Россию», – добавил он.

Виктор Орбан провёл параллель нынешнего западного мира с гитлеровской Германией, которая так же принуждала Венгрию вступить в войну с Россией. По его словам, венгерское правительство находилось под огромным давлением, об этом ясно можно прочитать из сохранившихся частей переписки Хорти и Гитлера.

«Мы движемся в этом направлении, поскольку давление на нас усиливается на каждом саммите ЕС. Здесь нам приходится сопротивляться, потому что мы не хотим проливать венгерскую кровь за Украину. Для нас самое главное — интересы Венгрии, и эта война ведется не в наших интересах», — заявил он.