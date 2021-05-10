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10.05.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Дзен, Донбасс, Киев, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Украина, Харьков
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Киев и Харьков должны сами захотеть выбраться из фашистской помойки – заслуженный артист РФ

Новости УкраиныДонбасс и Россия обязательно помогут, но только тогда, когда жители Харькова, Киева и других...

Донбасс и Россия обязательно помогут, но только тогда, когда жители Харькова, Киева и других городов сами встанут, чтобы вынести на штыках нацистскую нечисть.

Об этом в рамках онлайн-марафона, посвященного Дню Республики, сказал заслуженный артист РФ и Республики Крым, кавалер ордена Дружбы ДНР Алексей Огурцов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Работая ровно месяц в начале марта в 2014-ом году, а я исполнял обязанности, отвечал за безопасность СМИ Республики Крым, я видел многое, но люди сами этого захотели, люди сами взяли и вынесли на штыках ту нечисть, которая мутила там дела. Смотрите дальше: Донецк, Луганск, люди сами захотели этого, и люди сами очистили себя от этой фашистской помойки.

Почему Киев не хочет себя очистить? Почему Харьков сейчас не хочет очистить? Почему люди забились в щели и дыры? Почему они не встают? Почему они этого не делают? Почему мы за них с вами будем думать? Сколько мы будем думать – 7-8 лет?» – спрашивает артист.

«Вот до тех пор, пока они сами не встанут и не выйдут, только тогда мы пойдём плечом к плечу. Я говорю серьезные вещи, люди должны осознать, что они делают свою историю своими руками. Мы им обязательно поможем, но вместо них мы не имеем право это делать», – подчеркнул Алексей Огурцов.

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