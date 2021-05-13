Киев и Западная Украина безбожно косят от армии – эксперт

13.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Несмотря на все усилия киевского руководства и декларируемый «патриотизм», западные регионы Украины показывают самый низкий процент выполнения призыва в ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил офицер ВМФ, председатель Всеукраинской ассоциации ветеранов-подводников Сергей Шабовта передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже в таких регионах, как Киев, только десять-пятнадцать процентов от планируемого призыва в ВСУ. А на Западной Украине, которая была главным организатором событий на Майдане, нижайшие проценты при наполнении призывниками», – отметил Шабовта.

Напомним, ранее в Киеве пожаловались на низкую явку призывников в ВСУ. Также военкоматы на Западной Украине запустили социальную кампанию по вовлечению призывников в ВСУ.

В свою очередь, экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук заявил, что молодёжь призывного возраста на Украине вместо службы в армии предпочитает либо ехать за границу, либо уходить в националистические формирования, чтобы заниматься криминалом.