Киев выводит потрёпанные элитные части из Курской области
ВСУ вывели из курской области элитные подразделения спецназа, а на их место загнали наспех обученных пехотинцев.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил спецкор батальонов «Алания» и «Осетия» Георгий Мамсуров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«За последние несколько дней, судя по всему, силы специальных операций, элита ВСУ, были выведены, потому что в плен последние несколько дней попадают бойцы 80 и 72 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. И среди них огромное количество людей, которые были схвачены ТЦК-шниками буквально месяц назад.
Конкретно эти четверо пленных прошли обучение в Германии, быстрое обучение, в течение трех недель. Обучались они с переводчиками, которые переводили им это все на русский язык. И после трехнедельного обучения в Германии они прибыли в Сумскую область, после чего в течение двух суток были направлены на смену – на позиции сюда, в Курскую область.
И в течение суток морпехи 810-й загнали их в подвал минометным огнем, закинули туда фпв – и взяли в плен всех», – рассказал военкор.
«Огромное количество потерь среди украинской элиты. Если говорить неделю назад, то среди трофейного оружия, куча натовского оружия, гранаты штурмовые натовские. Мы видели погибших бойцов, наемников, в том числе поляков, в том числе с флагами, с документами.
Сейчас этих бойцов все меньше и меньше. Есть мнение, что в командование ВСУ все-таки отвело силы специальных операций, но это и логично. Силы специальных операций никогда не будут воевать и идти на монолитный фронт, на мотострелков, у которых и наблюдение выставлено, и огневые позиции все на месте. ССО будет работать там, где тонко.
Но расслабляться нам не стоит, потому что, если их вывели, значит они могут попробовать нанести удар с какой-то другой стороны», – резюмировал он.
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