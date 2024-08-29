ВСУ вывели из курской области элитные подразделения спецназа, а на их место загнали наспех обученных пехотинцев.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил спецкор батальонов «Алания» и «Осетия» Георгий Мамсуров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последние несколько дней, судя по всему, силы специальных операций, элита ВСУ, были выведены, потому что в плен последние несколько дней попадают бойцы 80 и 72 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. И среди них огромное количество людей, которые были схвачены ТЦК-шниками буквально месяц назад.

Конкретно эти четверо пленных прошли обучение в Германии, быстрое обучение, в течение трех недель. Обучались они с переводчиками, которые переводили им это все на русский язык. И после трехнедельного обучения в Германии они прибыли в Сумскую область, после чего в течение двух суток были направлены на смену – на позиции сюда, в Курскую область.

И в течение суток морпехи 810-й загнали их в подвал минометным огнем, закинули туда фпв – и взяли в плен всех», – рассказал военкор.