Киевская грантоедка боится остаться один на один с Россией

Украина, вероятнее всего, в последний раз получит поддержку от США в следующем году. В случае победы на президентских выборах кандидата от Республиканской партии, помощь может быть урезана.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила глава Центра противодействия коррупции, существующего на западные гранты, Дарья Каленюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что эту помощь нам проголосуют, она, скорее всего, будет немного урезанной, и это, скорее всего, будет в январе, с серьезной задержкой», – сказала грантоедка.

«Но что мы будем делать дальше? Следующий «supplemental» [дополнительный пакет помощи] не планируется, и до конца президентских выборов, вступления в должность следующего президента, то есть до января 24 года уже не будет «supplemental». И если победит Трамп, из того, что говорят нам наши инсайдеры в Штатах, высокая вероятность, что вообще поддержка Украины будет урезана. Более того, поддержка для НАТО может быть урезана. Каков наш план действий в данном случае? По моему мнению, мы сейчас должны строить стратегию, как действовать в этих округах, так называемых swing states [колеблящиеся» штаты, где шансы на победу у республиканцев и демократов равны], и убеждать. Убедить нам нужно всего несколько сотен тысяч избирателей, которые бы требовали поддержки для Украины, независимо от того, какими будут результаты выборов, победит ли Трамп, Байден или какой-то третий президент. Для того, чтобы через год мы не оказались один на один с Российской Федерацией», – заявила Каленюк.