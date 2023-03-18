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Несмотря на давление, Национальная музыкальная академия Украины продолжает носить имя российского композитора Петра Чайковского

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет один из рупоров антироссийской пропаганды Киева интернет-издание «Зеркало недели».

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«Процессы деколонизации и дерусификации затрагивают все сферы жизни, все измерения культуры, в частности и музыкальное искусство. В том числе и судьбу учебных заведений музыкального профиля, носящих имена российских композиторов. И показательным в этом контексте является кейс со столичной музыкальной академией, которая продолжает игнорировать все рациональные рекомендации и профильного комитета Верховной Рады, и Экспертного совета по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма при Министерстве культуры и информационной политики (МКИП) Украины, и Украинского института национальной памяти», – пишет «ЗН».

Указывается, что администрация академии постоянно под разными предлогами откладывает решение об изъятии имени Чайковского из названия своего заведения.

«Ученый совет музыкальной академии продолжает настаивать на «высокой чести» для заведения «нести имя украинского композитора Петра Ильича Чайковского, являющегося одним из основателей Киевской консерватории, творчество которого принадлежит мировому искусству и составляет неотъемлемую часть истории культуры и духовного наследия Украины», – возмущается издание.

В публикации отмечается, что в знак протеста против отказа переименовываться из академии уволились несколько преподавателей, а студенты провели акцию протеста.

«Чайковский, Пушкин, Достоевский — неопровержимые маркеры, которыми российская империя, СССР и нынешняя Россия помечали и продолжают помечать оккупированные территории», – говорится в статье.

По словам автора, «нельзя позволить расшатывать единство украинцев, достигшее наивысшей степени за всю нашу историю».

«Да, Петр Чайковский — маркер «русского мира», как бы тяжело это ни было принять меломанам, почитателям творчества. Ну, а администрации музыкальной академии и части коллектива стоит задуматься над вредностью такой бескомпромиссности в подыгрывании российской культуре и пропаганде. И сделать выводы в пользу единственно разумного решения в сложившейся ситуации, а именно — изъять имя имперского российского композитора из названия ведущего музыкального высшего заведения Украины», – резюмирует «ЗН».