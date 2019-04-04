Киевские мошенники продают в интернете фейковые билеты на дебаты Зеленского и Порошенко

04.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

На платформе онлайн-объявлений неизвестные продают несуществующие билеты на дебаты между кандидатами на пост президента Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК “Олимпийский”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в расследовании, лпубликованном киевским интернет-изданием УНН.



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Так, в объявлении указано, что билет на дебаты на 19 апреля 2019 можно приобрести за 187 грн, перечислив средства на карту, которую неизвестный прислал журналисту в смс-сообщении. После перевода средств человек пообещал прислать на почту журналистки “нотариально заверенный билет”.

После перевода средств на указанную мужчиной карту, его сотовый телефон стал недоступен для звонков. Однако, объявления с онлайн платформы до сих пор активно.

Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пригласил Порошенко на дебаты перед вторым туром выборов, и выдвинул свои условия для пока еще действующего главы государства, включая освидетельсчтвование Порошенко у нарколога.

Председатель правления НСТУ Зураб Аласания заявил, что НСТУ начинает переговоры с кандидатами в президенты по организации их дебатов на НСК “Олимпийский”.