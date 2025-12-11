Несмотря на потуги стран Запада, им не удалось изолировать Россию и обрушить её экономику.

Об этом на канале «4 News» заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Под каким экономическим давлением находятся обе стороны? Мы знаем, что у Украины проблемы с оплатой счетов, но Россия также сталкивается с гораздо более низкими ценами на нефть и высокой инфляцией. Разве это не заставляет продвигать вас дело мира?», – спросил британский журналист.

«Если бы у нас был низкий рост… Но предыдущие 2-3 года он был больше 4%. Да, у нас есть инфляция около 8%, но в Британии 2 года назад инфляция тоже была 8%. Вы снизили её до 4%, и мы тоже пытаемся.

Так что – я бы не сказал, что мы испытываем серьёзное экономическое давление. У нас было несколько конференций с бизнесменами и банкирами, и пока никто не жаловался», – сказал Келин.