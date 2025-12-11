Посол Келин разочаровал британцев: «Россия торгует с 85% стран мира»

Вадим Москаленко.  
11.12.2025 18:59
  (Мск) , Лондон
Просмотров: 90
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина


Несмотря на потуги стран Запада, им не удалось изолировать Россию и обрушить её экономику.

Об этом на канале «4 News» заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на потуги стран Запада, им не удалось изолировать Россию и обрушить её экономику....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Под каким экономическим давлением находятся обе стороны? Мы знаем, что у Украины проблемы с оплатой счетов, но Россия также сталкивается с гораздо более низкими ценами на нефть и высокой инфляцией. Разве это не заставляет продвигать вас дело мира?», – спросил британский журналист.

«Если бы у нас был низкий рост… Но предыдущие 2-3 года он был больше 4%. Да, у нас есть инфляция около 8%, но в Британии 2 года назад инфляция тоже была 8%. Вы снизили её до 4%, и мы тоже пытаемся.

Так что – я бы не сказал, что мы испытываем серьёзное экономическое давление. У нас было несколько конференций с бизнесменами и банкирами, и пока никто не жаловался», – сказал Келин.

«Предполагаю, благодаря Инди и Китаю», – ехидно заметил журналист.

«Не только. Мы торгуем с 85% стран мира, которые не являются западными. Это большая часть мира», – ответил дипломат.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить