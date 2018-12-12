Киевский эксперт рассказал, когда следует ждать от Порошенко новых провокаций

12.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Украинский президент Петр Порошенко может прибегнуть к очередной провокации против собственных граждан для продления военного положения и срыва предстоящих выборов.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Памятуя, кто сидит в главном кресле страны – человек твердолобый и упертый, скорее всего мы можем получить развитие событий. И дай Бог, чтобы это не был такой Майнильский инцидент на границе Советского Союза и Финляндии, когда невесть откуда прилетели снаряды. Хотя, с точки зрения политтехнологий, Порошенко стоило бы военное положение по истечении месяца закрыть, выждать какое-то время, а потом, после того, как что-то случится, заявить, что пока было военное положение все было тихо и спокойно. И приурочить это к концу января, если играть на срыв выборов. Это хоть в малой степени помогло бы восстановить доверие к персоне президента, которого сегодня у украинского общества нет», – предположил эксперт.

Напомним, как ранее заявил украинский политолог Михаил Погребинский, Запад не позволит президенту Украины Петру Порошенко сорвать или перенести выборы.