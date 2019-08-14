Киевский политолог не побоялся принять подарок из ДНР в прямом эфире

14.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Отстаивающий проукраинскую позицию на российских ток-шоу политолог Василий Вакаров получил своеобразную благодарность от жителей ДНР, как «один из самых вменяемых» украинских экспертов.

С соответствующим обращением в эфире ток-шоу «Кто против» на телеканале «Россия 1» выступил мэр подконтрольного ДНР прифронтового города Горловка Иван Приходько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я с людьми общаюсь каждый день, и его считают одним из самых вменяемых украинских политологов, я вам говорю мнение простых людей.

И когда я с ними общался и сказал, что завтра еду на передачу и там будет Вакаров, они сказали: «Надо как-то его отблагодарить».

Василий реально настроен на мир, мы тоже хотим этого мира, и сейчас я хочу вручить ему наш подарок», – сказал градоначальник, после чего прикрепил на лацкан пиджака Василия Вакарова петлицу в виде цветка с флагом и гербом Донецкой Народной Республики.

«В знак примирения я принимаю, спасибо», – поблагодарил в ответ украинский эксперт.

При этом неизвестно, какая реакция последует со стороны украинских националистов, с которыми ранее Вакаров сравнивал власти Донецкой и Луганской народных республик.

По мнению некоторых экспертов, Вакарову в Киеве грозит реальная опасность.